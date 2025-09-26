Microsoft продовжила безкоштовні оновлення Windows 10, але не для всіх користувачів

Раніше компанія вимагала включення функції Windows Backup для отримання додаткового року оновлень. Однак після тиску з боку споживчої організації Euroconsumers ця опція стане необов'язковою.

У чому була проблема

Windows Backup працює тільки з обліковим записом Microsoft і використовує хмарне сховище OneDrive. Базовий ліміт у 5 ГБ швидко вичерпується, після чого користувачі змушені купувати додаткове місце. Таким чином, вимога фактично стимулювала продажі хмарних сервісів Microsoft.

"Ми раді, що Microsoft надасть безкоштовний варіант Extended Security Updates (ESU) для користувачів Windows 10 в Європі", - йдеться в листі Euroconsumers.

У Microsoft підтвердили зміни, заявивши, що процес підключення до ESU оновлюється, щоб "відповідати очікуванням локальних користувачів і забезпечувати безпечний і зручний досвід".

Що буде далі

Безкоштовні оновлення безпеки для Windows 10 в Європі будуть доступні до 13 жовтня 2026 року.

В інших країнах користувачі, як і раніше, повинні будуть або включити Windows Backup, або заплатити 30 доларів за рік, або витратити 1000 бонусних балів Microsoft Rewards.

Бізнес-клієнти зможуть придбати до трьох років критично важливих оновлень.

Euroconsumers продовжує домагатися, щоб Microsoft продовжила безкоштовну підтримку довше одного року і не залишала користувачів під загрозою ризиків у 2026 році.