Microsoft продовжила безкоштовні оновлення безпеки для Windows 10, але є нюанс

Способи отримати оновлення безпеки Windows 10

Користувачам доступні три варіанти отримання ESU на особистих комп'ютерах з Windows 10. Безкоштовний варіант передбачає включення функції резервного копіювання Windows Backup для синхронізації налаштувань і папок у хмару.

Оскільки Windows Backup використовує OneDrive, для повного використання безкоштовного варіанту може знадобитися купівля додаткового місця, якщо в папці "Документи" багато файлів, - безоплатний ліміт становить 5 ГБ.

Інші два способи - оплатити 30 доларів за рік оновлень або обміняти 1000 балів Microsoft Rewards. У липні в Windows 10 з'явиться майстер підключення з цими трьома варіантами.

"Після вибору опції та виконання кроків на екрані комп'ютер автоматично під'єднається", - зазначив Юсуф Мехді, виконавчий віце-президент і маркетинговий директор Microsoft.

Підтримка розширених оновлень безпеки для Windows 10 буде доступна тільки до 13 жовтня 2026 року. Для бізнесу доступна опція купівлі оновлень терміном до трьох років. Безкоштовні ESU також отримають пристрої Windows 10, що працюють з Windows 11 Cloud PCs через сервіси Windows 365 і Virtual Machines.

Microsoft активно стимулює користувачів переходити на Windows 11 і вже назвала 2025 рік "роком оновлення ПК до Windows 11". Хоча Windows 11 стала найпопулярнішою ОС для ігор на ПК наприкінці минулого року, 37% користувачів Steam все ще використовують Windows 10.

У компанії залишилося всього кілька місяців, щоб переконати користувачів оновитися або змінити комп'ютер.

Як користувачі зможуть підключитися до розширених оновлень безпеки Windows 10 (фото: Microsoft)