Microsoft продлила бесплатные обновления безопасности для Windows 10, но есть нюанс

Способы получить обновления безопасности Windows 10

Пользователям доступны три варианта получения ESU на личных компьютерах с Windows 10. Бесплатный вариант предусматривает включение функции резервного копирования Windows Backup для синхронизации настроек и папок в облако.

Поскольку Windows Backup использует OneDrive, для полного использования бесплатного варианта может потребоваться покупка дополнительного места, если в папке "Документы" много файлов, - бесплатный лимит составляет 5 ГБ.

Другие два способа - оплатить 30 долларов за год обновлений или обменять 1000 баллов Microsoft Rewards. В июле в Windows 10 появится мастер подключения с этими тремя вариантами.

"После выбора опции и выполнения шагов на экране компьютер автоматически подключится", - отметил Юсуф Мехди, исполнительный вице-президент и маркетинговый директор Microsoft.

Поддержка расширенных обновлений безопасности для Windows 10 будет доступна только до 13 октября 2026 года. Для бизнеса доступна опция покупки обновлений сроком до трех лет. Бесплатные ESU также получат устройства Windows 10, работающие с Windows 11 Cloud PCs через сервисы Windows 365 и Virtual Machines.

Microsoft активно стимулирует пользователей переходить на Windows 11 и уже назвала 2025 год "годом обновления ПК до Windows 11". Хотя Windows 11 стала самой популярной ОС для игр на ПК в конце прошлого года, 37% пользователей Steam все еще используют Windows 10.

У компании осталось всего несколько месяцев, чтобы убедить пользователей обновиться или сменить компьютер.

Как пользователи смогут подключиться к расширенным обновлениям безопасности Windows 10 (фото: Microsoft)