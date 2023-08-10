UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Microsoft припинить продовжувати ліцензії компаніям РФ

Фото: Microsoft припинить продовжувати ліцензії компаніям РФ (flickr.com/jeepersmedia)
Автор: Наталія Кава

Microsoft повідомив компанії в Росії про те, що припиняє продовження ліцензій для операційних систем Windows з 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як вказано в листі технічної підтримки компанії, Microsoft більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги в Росії.

Однак активні на той момент підписки будуть діяти до кінця терміну оплати. У майбутньому їх буде не можна продовжити.

З цього слідує, що російські компанії не зможуть отримувати оновлення для забезпечення безпеки інформації. Через це у РФ почали шукати альтернативні операційні системи, такі як Linux або macOS.

Для такої великої корпорації як  Microsoft оштрафували в США на 20 млн доларів через незаконний збір особистої інформації про дітей.

До цього американська влада виписувала Microsoft понад 3 млн доларів штрафу за те, що корпорація допустила використання її продукції в окупованому Криму.

Також Microsoft загрожував штраф через придбання Activision Blizzard. Компанія могла заплатити штраф розміром з десятки мільйонів доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
MicrosoftВійна Росії проти України