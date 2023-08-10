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Microsoft прекратит продлевать лицензии компаниям РФ

Фото: Microsoft прекратит продолжать лицензии компаниям РФ (flickr.com/jeepersmedia)
Автор: Наталья Кава

Microsoft сообщил компании в России о том, что прекращает продление лицензий для операционных систем Windows с 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как говорится в письме технической поддержки компании, Microsoft больше не может принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты за свои услуги в России.

Однако активные подписки будут действовать до конца срока оплаты. В будущем их будет нельзя продлить.

Из этого следует, что российские компании не смогут получать обновления для обеспечения безопасности информации. Поэтому в РФ начали искать альтернативные операционные системы, такие как Linux или macOS.

Для такой крупной корпорации как Microsoft оштрафовали в США на 20 млн долларов из-за незаконного сбора личной информации о детях.

До этого американские власти выписывали Microsoft более 3 млн долларов штрафа за то, что корпорация допустила использование ее продукции в оккупированном Крыму.

Также Microsoft угрожал штраф из-за приобретения Activision Blizzard. Компания могла заплатить штраф в размере десятков миллионов долларов.

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