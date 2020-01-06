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Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Новости » Общество     06.01.2020 - 05:59
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Microsoft посоветовали обновить устройства до Windows 10

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу компании.

Последним днем поддержки операционной системы, которой более 10 лет, будет 14 января 2020 года. После этого пользователи не смогут обратиться в техническую поддержку, обновлять ПО, а, следовательно, станут подвергаться повышенной угрозе атаки вирусов.

В компании подчеркнули, что эту новость, вероятно, в мире воспримут не без труда, но все перемены к лучшему.

В Microsoft посоветовали обновить устройства до Windows 10.

Напомним, американская компания Microsoft окончательно прекратила поддержку мобильной операционной системы Windows Mobile с 10 декабря.

В 2016 году Microsoft прекратила поддержку старых версий Internet Explorer и сосредоточилась на развитии браузера Edge. В том же году Microsoft объявила о прекращении разработки смартфонов Lumia.

В начале октября Microsoft обнаружила хакерскую группу, которая планирует вмешательство в президентскую кампанию в Соединенных Штатах, вероятно связанную с иранским правительством.

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