Microsoft прекращает поддержку Windows 7

В Microsoft посоветовали обновить устройства до Windows 10
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу компании.
Последним днем поддержки операционной системы, которой более 10 лет, будет 14 января 2020 года. После этого пользователи не смогут обратиться в техническую поддержку, обновлять ПО, а, следовательно, станут подвергаться повышенной угрозе атаки вирусов.
В компании подчеркнули, что эту новость, вероятно, в мире воспримут не без труда, но все перемены к лучшему.
В Microsoft посоветовали обновить устройства до Windows 10.
Напомним, американская компания Microsoft окончательно прекратила поддержку мобильной операционной системы Windows Mobile с 10 декабря.
В 2016 году Microsoft прекратила поддержку старых версий Internet Explorer и сосредоточилась на развитии браузера Edge. В том же году Microsoft объявила о прекращении разработки смартфонов Lumia.
В начале октября Microsoft обнаружила хакерскую группу, которая планирует вмешательство в президентскую кампанию в Соединенных Штатах, вероятно связанную с иранским правительством.