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Microsoft заявила о возможности вмешательства иранских хакеров в выборы в США

Новости » Общество    04.10.2019 - 23:14
Microsoft заявила о возможности вмешательства иранских хакеров в выборы в США
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Среди целей группы Phosphorous кроме выборов американские чиновники и известные иммигранты из Ирана

Американская компания по разработке программного обеспечения Microsoft обнаружила хакерскую группу, которая планирует вмешательство в президентскую кампанию в Соединенных Штатах, которая вероятно связана с иранским правительством. Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном 4 октября.

По данным Microsoft, среди других целей хакеров группы, которую в Microsoft называют Phosphorous, - американские чиновники, средства массовой информации и известные эмигранты из Ирана.

Вице-президент Microsoft по безопасности Том Барт сообщил, что хакерам удалось взломать четыре аккаунта из 241 учетной записи, в работу которых злоумышленники пытались вмешаться, однако ни один из них не принадлежал бывшим или действующим американским чиновникам и не был связан с избирательной кампанией.

Атаки группы наблюдались в течение 30 дней с августа по сентябрь этого года.

Иран пока никак официально не прокомментировал заявление Microsoft.

Напомним, американская компания Facebook заявила о возможности вмешательства иностранных субъектов в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2020 году с помощью социальной сети.

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