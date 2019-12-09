Microsoft окончательно прекращает поддержку мобильной версии Windows

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Функционал урежут, а безопасность будет под угрозой

Американская компания Microsoft окончательно прекращает поддержку мобильной операционной системы Windows Mobile с 10 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ixbt.com.

Как сообщается, функциональность смартфонов на Windows будет урезана, а безопасность системы окажется под угрозой. Компания рекомендует оставшимся пользователям переходить на смартфоны с Android или iOS. При этом смартфоны дальше будут работать, но ряд функций будет недоступен - пользователи не смогут получать от Microsoft обновления системы безопасности, не связанные с безопасностью исправления, бесплатную техническую поддержку и так далее.

"Кроме того, резервное копирование и другие внутренние службы станут недоступны. Впрочем, некоторые сервисы, в том числе загрузка фотографий, восстановление из существующей резервной копии, смогут работать по крайней мере 12 месяцев после окончания поддержки", - говорится в сообщении.

Отметим, что Microsoft не обслуживает прошлые версии Windows 10 Mobile, включая 1511, 1607 и 1703, уже несколько лет.

Система Windows Phone была разработана в 2010 году, но за годы существования не смогла создать конкуренции для Android и iOS.

Напомним, в 2016 году Microsoft прекратила поддержку старых версий Internet Explorer и сосредоточилась на развитии браузера Edge. В том же году Microsoft объявила о прекращении разработки смартфонов Lumia.