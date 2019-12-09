ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Microsoft окончательно прекращает поддержку мобильной версии Windows

Новости » Hi-tech     09.12.2019 - 20:32
Microsoft окончательно прекращает поддержку мобильной версии Windows
Иллюстративное фото (iguides.ru)

Функционал урежут, а безопасность будет под угрозой

Американская компания Microsoft окончательно прекращает поддержку мобильной операционной системы Windows Mobile с 10 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ixbt.com.

Как сообщается, функциональность смартфонов на Windows будет урезана, а безопасность системы окажется под угрозой. Компания рекомендует оставшимся пользователям переходить на смартфоны с Android или iOS. При этом смартфоны дальше будут работать, но ряд функций будет недоступен - пользователи не смогут получать от Microsoft обновления системы безопасности, не связанные с безопасностью исправления, бесплатную техническую поддержку и так далее.

"Кроме того, резервное копирование и другие внутренние службы станут недоступны. Впрочем, некоторые сервисы, в том числе загрузка фотографий, восстановление из существующей резервной копии, смогут работать по крайней мере 12 месяцев после окончания поддержки", - говорится в сообщении.

Отметим, что Microsoft не обслуживает прошлые версии Windows 10 Mobile, включая 1511, 1607 и 1703, уже несколько лет.

Система Windows Phone была разработана в 2010 году, но за годы существования не смогла создать конкуренции для Android и iOS.

Напомним, в 2016 году Microsoft прекратила поддержку старых версий Internet Explorer и сосредоточилась на развитии браузера Edge. В том же году Microsoft объявила о прекращении разработки смартфонов Lumia.

Microsoft обнаружила новые кибератаки хакеров из России Microsoft выиграла контракт с Пентагоном на 10 млрд долларов
Новости Украины MicrosoftWindows
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь