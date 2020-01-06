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Microsoft припиняє підтримку Windows 7

Новини » Суспільство     06.01.2020 - 05:59
Microsoft припиняє підтримку Windows 7
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Microsoft порадили оновити пристрої до Windows 10

Компанія Microsoft оголосила про припинення підтримки операційної системи Windows 7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку компанії.

Останнім днем підтримки операційної системи, якій більше 10 років, 14 січня 2020 року. Після цього користувачі не зможуть звернутися в технічну підтримку, оновлювати, а, отже, стануть піддаватися підвищеній загрозі атаки вірусів.

У компанії підкреслили, що цю новину, ймовірно, в світі сприймуть непросто, але всі зміни на краще.

В Microsoft порадили оновити пристрої до Windows 10.

Нагадаємо, американська компанія Microsoft остаточно припинила підтримку мобільної операційної системи Windows Mobile з 10 грудня.

В 2016 році Microsoft припинила підтримку старих версій Internet Explorer і зосередилася на розвитку браузера Edge. У тому ж році Microsoft оголосила про прекращении розробки смартфонів Lumia.

На початку жовтня Microsoft виявила хакерську групу, яка планує втручання в президентську кампанію в Сполучених Штатах, імовірно пов'язану з іранським урядом.

Хакерів з КНДР підозрюють у викраденні даних у Microsoft клієнтів Microsoft остаточно припиняє підтримку мобільної версії Windows
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