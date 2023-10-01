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Microsoft перестав продовжувати ліцензії російським компаніям

Фото: Microsoft перестав продовжувати ліцензії російським компаніям (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Корпорація Microsoft припинила продовжувати ліцензії російським компаніям з 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ "ТАСС" та видання DTF.

Нагадаємо, що на початку серпня Microsoft повідомив російські компанії про те, що припиняє продовження ліцензій для операційних систем Windows з 30 вересня.

Наголошувалося, що компанія більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги в РФ.

Таким чином, російські клієнти Microsoft не зможуть відновити підписки на корпоративні сервіси як Microsoft 365.

У Microsoft зазначили, що ліцензії не продовжуватимуть, оскільки "дотримуються західного санкційного режиму щодо РФ". Там також нагадали, що продаж всіх його продуктів і послуг у країні припинено.

При цьому міністр цифрового розвитку Росії Максут Шадаєв заявив, що "всі розуміли, що до цього йде". Він додав, що російські компанії мали півтора роки на підготовку.

Він також заявив, що у РФ є альтернатива програмним продуктам від Microsoft. Наприклад, деякі компанії вже перейшли на вітчизняні операційні системи на базі ОС Linux.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував рішення Microsoft.

"Корпорація Microsoft з 30 вересня перестала продовжувати ліцензії російським компаніям. Це означає, що російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365", - написав він.

Глава ОП зазначив, що санкційна група Єрмака-Макфола пропонувала такі обмеження.

"Софт у РФ має бути, як у печерних людей. Відповідальність за війну має відчувати кожен із росіян", - додав він.

Нагадаємо, раніше Microsoft обіцяв скорочувати свій бізнес у Росії, поки від нього "нічого не залишиться".

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