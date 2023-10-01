Microsoft перестал продлевать лицензии российским компаниям

Напомним, что в начале августа Microsoft сообщил российским компаниям о том, что прекращает продление лицензий для операционных систем Windows с 30 сентября.

Отмечалось, что компания больше не может принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты за свои услуги в РФ.

Таким образом, российские клиенты Microsoft не смогут возобновить существующие подписки на корпоративные сервисы как Microsoft 365.

В Microsoft отметили, что лицензии не будут продливать, так как "соблюдают западный санкционный режим в отношении РФ". Там также напомнили, что продажи всех его продуктов и услуг в стране приостановлены.

При этом министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что "все понимали, что к этому идет". Он добавил, что у российских компаний было полтора года на подготовку.

Он также заявил, что в РФ есть альтернатива программным продуктам от Microsoft. Например, некоторые компании уже перешли на российские операционные системы на базе ОС Linux.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение Microsoft.

"Корпорация Microsoft с 30 сентября перестала продлевать лицензии российским компаниям. Это означает, что российские клиенты корпорации не смогут восстановить имеющиеся подписки на корпоративные сервисы вроде Microsoft 365", - написал он.

Глава ОП отметил, что санкционная группа Ермака-Макфола предлагала такие ограничения.

"Софт в РФ должен быть, как у пещерных людей. Ответственность за войну должен чувствовать каждый из россиян", - добавил он.

Напомним, ранее Microsoft обещал сокращать свой бизнес в России, пока от него "ничего не останется".

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