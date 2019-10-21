Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

Фото: Михаил Коуделка (gosint.wordpress.com)

Шпионская сеть действует через посольство РФ в Праге

Руководитель Служба безопасности и информации Чехии Михаил Коуделка заявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая действует через посольство РФ в Праге. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на чешские СМИ.

По словам главы BIS, эта сеть "была создана людьми, связанными с российскими разведывательными службами, и финансируемыми из России и российского посольства".

"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", - сказал он.

Коуделка утверждает, что члены сети планировали атаки против целей в Чехии и в других странах через интернет. Он также сказал, что эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, как сообщают СМИ, руководитель BIS не стал называть эти страны.

Напомним, ранее Чехия выдала США российского хакера, укравшего данные 117 млн пользователей. 30-летний Евгений Никулин обвиняется в США в краже данных около 117 млн пользователей LinkedIn и других компаний.

Никулин был задержан в Праге 5 октября 2016 года при участии ФБР на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. США обвиняют Никулина в хакерской атаке и краже данных около 117 млн пользователей LinkedIn, Dropbox и других интернет-компаний. Москва также требовала выдачи Никулина, обвиняя его в краже, организованной через интернет в 2009 году.