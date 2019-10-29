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Microsoft виявила нові кібератаки хакерів із Росії

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 01:39
Microsoft виявила нові кібератаки хакерів із Росії
Ілюстративне фото (flickr.com/iabeta)

Жертвами кібератак стали близько 16 спортивних і антидопінгових організацій у різних країнах

Експерти корпорації Microsoft виявили сліди діяльності ймовірних російських хакерів, жертвами яких стали щонайменше 16 спортивних і антидопінгових організацій на трьох континентах. Про це йдеться в заяві корпорації, передає РБК-Україна з посиланням на блог компанії.

"Ми вирішили, що важливо поширити інформацію про новий раунд такої діяльності, коли світ перебуває напередодні літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо", - йдеться в заяві.

Йдеться про групу кіберзлочинців, відому як Strontium (інші назви - Fancy Bear і APT28), яку пов'язують з Головним управлінням Генштабу збройних сил Росії.

Згідно з інформацією Microsoft, хакерські атаки почалися 16 вересня, і деякі з них були успішними. Компанії, на які були націлені кібератаки, вже повідомили.

У корпорації також зазначають, що прийоми хакерів в більшості нещодавніх випадків схожі на методи Strontium, серед них - фішинг, використання вразливостей гаджетів з виходом в інтернет і поширення шкідливого програмного забезпечення.

Нагадаємо, раніше керівник Служби безпеки та інформації Чехії Михайло Коуделка заявив, що його відомство і чеська поліція викрили діяльність російської шпигунської мережі, яка діє через посольство РФ у Празі.

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