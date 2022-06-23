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Microsoft обещает сокращать бизнес в РФ, пока от него "ничего не останется"

Фото: Microsoft полностью уйдет из России (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Американский техногигант Microsoft обещает сокращать свой бизнес в Российской Федерации, пока от него "ничего не останется".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Microsoft Брэда Смита.

По его словам, Microsoft продолжит поддержку сотрудников, поскольку они точно "не те, кто начал войну" против Украины.

"Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего", - отметил Смит

Напомним, ранее стало известно, что Microsoft существенно сокращает свою деятельность в России и увольняет порядка 400 сотрудников, но продолжит контрактные обязательства с клиентами.

Позже сообщалось, что Microsoft запретил россиянам скачивать Windows 10 и 11.

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MicrosoftРоссийская Федерация