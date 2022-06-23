Microsoft обіцяє скорочувати бізнес в РФ, поки від нього "нічого не залишиться"

Американський техногігант Microsoft обіцяє скорочувати свій бізнес в Російській Федерації, поки від нього "нічого не залишиться".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Microsoft Бреда Сміта.

За його словами, Microsoft продовжить підтримку співробітників, оскільки вони точно "не ті, хто почав війну" проти України.

"Що стосується Росії, то ми робимо свій бізнес все вже і вже до тих пір, поки врешті-решт не залишиться майже нічого або взагалі нічого", - зазначив Сміт