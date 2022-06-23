RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Microsoft обіцяє скорочувати бізнес в РФ, поки від нього "нічого не залишиться"

Фото: Microsoft повністю піде з Росії (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Американський техногігант Microsoft обіцяє скорочувати свій бізнес в Російській Федерації, поки від нього "нічого не залишиться".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Microsoft Бреда Сміта.

За його словами, Microsoft продовжить підтримку співробітників, оскільки вони точно "не ті, хто почав війну" проти України.

"Що стосується Росії, то ми робимо свій бізнес все вже і вже до тих пір, поки врешті-решт не залишиться майже нічого або взагалі нічого", - зазначив Сміт

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Microsoft істотно скорочує свою діяльність у Росії та звільняє близько 400 співробітників, але продовжить контрактні зобов'язання з клієнтами.

Пізніше повідомлялося, що Microsoft заборонив росіянам завантажувати Windows 10 і 11.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
MicrosoftРосійська Федерація