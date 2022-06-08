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Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России

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Среда 08 июня 2022 14:50
Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России Фото: Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Американская корпорация Microsoft существенно сокращает свою деятельность в России, присоединяясь к списку известных технологических компаний, сокращающих или полностью покидающих страну после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"В результате изменения экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение о значительном сокращении масштабов нашей деятельности в России", - говорится в заявлении компании.

В корпорации уточнили, что продолжат выполнять существующие контрактные обязательства перед российскими клиентами, пока приостановка новых продаж остается в силе.

По словам представителя компании, это затронет более 400 сотрудников.

"Мы тесно сотрудничаем с затронутыми сотрудниками, чтобы обеспечить им уважительное отношение и полную поддержку в это трудное время", - говорится в заявлении Microsoft.

В марте компания приостановила продажи новых продуктов и услуг в России, но продолжала оказывать поддержку существующим клиентам и содержать там свои офисы.

Ранее сообщалось, что Microsoft поможет Украине в документировании военных преступлений РФ.

Ранее в компании Microsoft выяснили, что РФ сочетает ракетные удары и хакерские атаки по Украине. Страна-оккупант делает это, чтобы нанести как можно больше вреда критической инфраструктуре.

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