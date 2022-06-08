Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России

Американская корпорация Microsoft существенно сокращает свою деятельность в России, присоединяясь к списку известных технологических компаний, сокращающих или полностью покидающих страну после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"В результате изменения экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение о значительном сокращении масштабов нашей деятельности в России", - говорится в заявлении компании.

В корпорации уточнили, что продолжат выполнять существующие контрактные обязательства перед российскими клиентами, пока приостановка новых продаж остается в силе.

По словам представителя компании, это затронет более 400 сотрудников.

"Мы тесно сотрудничаем с затронутыми сотрудниками, чтобы обеспечить им уважительное отношение и полную поддержку в это трудное время", - говорится в заявлении Microsoft.

В марте компания приостановила продажи новых продуктов и услуг в России, но продолжала оказывать поддержку существующим клиентам и содержать там свои офисы.