Microsoft назвала дату виходу Call of Duty: Black Ops 7 і показала трейлер (відео)
Microsoft офіційно оголосила дату виходу довгоочікуваного шутера Call of Duty: Black Ops 7 - реліз відбудеться 14 листопада 2025 року. Презентація відбулася на церемонії Opening Night Live у рамках Gamescom 2025, де також показали новий трейлер гри.
Цікаво, що попри юридично закріплену угоду між Microsoft і Nintendo, нова частина на старті обійде стороною Switch 2. У документі компанії зобов'язалися випускати Call of Duty на консолях Nintendo нарівні з Xbox, однак запуск відбудеться тільки наприкінці 2025 року.
Що відомо про сюжет
Як і попередні частини серії, Black Ops 7 запропонує гравцям похмуру і психологічно напружену історію. Події розгорнуться через 40 років після Call of Duty: Black Ops 6.
Головний герой - Девід Мейсон (його грає актор Майло Вентімілья), який очолює загін оперативників Black Ops. За словами Activision, гравцям доведеться зіткнутися з "маніпулятивним ворогом, який використовує страх як головну зброю".
Контекст угоди Microsoft і Activision
Нагадаємо, що у 2023 році Microsoft завершила найбільшу в ігровій індустрії угоду - купівлю Activision Blizzard King. Однією з умов схвалення угоди стала десятирічна угода з Nintendo і менш конкретна домовленість з PlayStation про доступність ігор Call of Duty.
У підсумку багато проектів, які могли б залишитися ексклюзивами Xbox, все ж вийшли і на інших платформах.
Реліз Black Ops 7 співпаде із запеклою конкуренцією на ринку шутерів. Уже 10 жовтня відбудеться прем'єра Battlefield 6, і перші відгуки про бета-тест натякають на зростання інтересу до франшизи EA після перерви.
На яких платформах вийде
Call of Duty: Black Ops 7 буде доступна на:
- PlayStation 5 і PlayStation 4
- Xbox Series X/S і Xbox One
- PC (Steam і Battle.net).
Крім того, гра увійде в підписку Xbox Game Pass з першого дня релізу. Версія для Nintendo Switch 2 вийде пізніше - орієнтовно до кінця 2025 року.
