Microsoft назвала дату виходу Call of Duty: Black Ops 7 і показала трейлер (відео)

Microsoft офіційно оголосила дату виходу довгоочікуваного шутера Call of Duty: Black Ops 7 - реліз відбудеться 14 листопада 2025 року . Презентація відбулася на церемонії Opening Night Live у рамках Gamescom 2025, де також показали новий трейлер гри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget .

Цікаво, що попри юридично закріплену угоду між Microsoft і Nintendo, нова частина на старті обійде стороною Switch 2. У документі компанії зобов'язалися випускати Call of Duty на консолях Nintendo нарівні з Xbox, однак запуск відбудеться тільки наприкінці 2025 року.

Що відомо про сюжет

Як і попередні частини серії, Black Ops 7 запропонує гравцям похмуру і психологічно напружену історію. Події розгорнуться через 40 років після Call of Duty: Black Ops 6.

Головний герой - Девід Мейсон (його грає актор Майло Вентімілья), який очолює загін оперативників Black Ops. За словами Activision, гравцям доведеться зіткнутися з "маніпулятивним ворогом, який використовує страх як головну зброю".



Контекст угоди Microsoft і Activision

Нагадаємо, що у 2023 році Microsoft завершила найбільшу в ігровій індустрії угоду - купівлю Activision Blizzard King. Однією з умов схвалення угоди стала десятирічна угода з Nintendo і менш конкретна домовленість з PlayStation про доступність ігор Call of Duty.

У підсумку багато проектів, які могли б залишитися ексклюзивами Xbox, все ж вийшли і на інших платформах.

Реліз Black Ops 7 співпаде із запеклою конкуренцією на ринку шутерів. Уже 10 жовтня відбудеться прем'єра Battlefield 6, і перші відгуки про бета-тест натякають на зростання інтересу до франшизи EA після перерви.

На яких платформах вийде

Call of Duty: Black Ops 7 буде доступна на:

PlayStation 5 і PlayStation 4

Xbox Series X/S і Xbox One

PC (Steam і Battle.net).

Крім того, гра увійде в підписку Xbox Game Pass з першого дня релізу. Версія для Nintendo Switch 2 вийде пізніше - орієнтовно до кінця 2025 року.