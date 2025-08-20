Microsoft назвала дату выхода Call of Duty: Black Ops 7 и показала трейлер (видео)

Microsoft официально объявила дату выхода долгожданного шутера Call of Duty: Black Ops 7 - релиз состоится 14 ноября 2025 года . Презентация прошла на церемонии Opening Night Live в рамках Gamescom 2025, где также показали новый трейлер игры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget .

Интересно, что несмотря на юридически закрепленное соглашение между Microsoft и Nintendo, новая часть на старте обойдет стороной Switch 2. В документе компании обязались выпускать Call of Duty на консолях Nintendo наравне с Xbox, однако запуск состоится только в конце 2025 года.

Что известно о сюжете

Как и предыдущие части серии, Black Ops 7 предложит игрокам мрачную и психологически напряженную историю. События развернутся спустя 40 лет после Call of Duty: Black Ops 6.

Главный герой - Дэвид Мэйсон (его играет актер Майло Вентимилья), возглавляющий отряд оперативников Black Ops. По словам Activision, игрокам предстоит столкнуться с "манипулятивным врагом, использующим страх как главное оружие".



Контекст сделки Microsoft и Activision

Напомним, что в 2023 году Microsoft завершила крупнейшую в игровой индустрии сделку - покупку Activision Blizzard King. Одним из условий одобрения сделки стало десятилетнее соглашение с Nintendo и менее конкретная договоренность с PlayStation о доступности игр Call of Duty.

В итоге многие проекты, которые могли бы остаться эксклюзивами Xbox, все же вышли и на других платформах.

Релиз Black Ops 7 совпадет с ожесточенной конкуренцией на рынке шутеров. Уже 10 октября состоится премьера Battlefield 6, и первые отзывы о бета-тесте намекают на возросший интерес к франшизе EA после перерыва.

На каких платформах выйдет

Call of Duty: Black Ops 7 будет доступна на:

PlayStation 5 и PlayStation 4

Xbox Series X/S и Xbox One

PC (Steam и Battle.net).

Кроме того, игра войдет в подписку Xbox Game Pass с первого дня релиза. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет позже - ориентировочно к концу 2025 года.