Microsoft назвала дату выхода Call of Duty: Black Ops 7 и показала трейлер (видео)
Microsoft официально объявила дату выхода долгожданного шутера Call of Duty: Black Ops 7 - релиз состоится 14 ноября 2025 года. Презентация прошла на церемонии Opening Night Live в рамках Gamescom 2025, где также показали новый трейлер игры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.
Интересно, что несмотря на юридически закрепленное соглашение между Microsoft и Nintendo, новая часть на старте обойдет стороной Switch 2. В документе компании обязались выпускать Call of Duty на консолях Nintendo наравне с Xbox, однако запуск состоится только в конце 2025 года.
Что известно о сюжете
Как и предыдущие части серии, Black Ops 7 предложит игрокам мрачную и психологически напряженную историю. События развернутся спустя 40 лет после Call of Duty: Black Ops 6.
Главный герой - Дэвид Мэйсон (его играет актер Майло Вентимилья), возглавляющий отряд оперативников Black Ops. По словам Activision, игрокам предстоит столкнуться с "манипулятивным врагом, использующим страх как главное оружие".
Контекст сделки Microsoft и Activision
Напомним, что в 2023 году Microsoft завершила крупнейшую в игровой индустрии сделку - покупку Activision Blizzard King. Одним из условий одобрения сделки стало десятилетнее соглашение с Nintendo и менее конкретная договоренность с PlayStation о доступности игр Call of Duty.
В итоге многие проекты, которые могли бы остаться эксклюзивами Xbox, все же вышли и на других платформах.
Релиз Black Ops 7 совпадет с ожесточенной конкуренцией на рынке шутеров. Уже 10 октября состоится премьера Battlefield 6, и первые отзывы о бета-тесте намекают на возросший интерес к франшизе EA после перерыва.
На каких платформах выйдет
Call of Duty: Black Ops 7 будет доступна на:
- PlayStation 5 и PlayStation 4
- Xbox Series X/S и Xbox One
- PC (Steam и Battle.net).
Кроме того, игра войдет в подписку Xbox Game Pass с первого дня релиза. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет позже - ориентировочно к концу 2025 года.
