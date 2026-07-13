Нові Surface від Microsoft розчарують багатьох користувачів: у чому причина

Microsoft продовжує суперечливу стратегію розвитку фірмових гаджетів Surface. Для роздрібного ринку компанія пропонує модифікації на базі процесорів ARM від Qualcomm. Водночас корпоративні замовники отримали доступ до значно потужнішого заліза.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NotebookCheck .

Відмова від ARM - у чому причина?

Рішення повністю перевести споживчі версії Surface Pro та Surface Laptop на процесори Snapdragon X другого покоління виглядає ризикованим кроком на тлі минулого досвіду.

Коли Microsoft вперше спробувала зробити це у 2024 році, користувачі зіткнулися із величезною кількістю проблем сумісності. Традиційне ПЗ x86 відмовлялося коректно працювати, а для багатьох периферійних пристроїв просто не існувало потрібних драйверів.

Великі корпоративні клієнти одразу висловили незадоволення переходом на нову архітектуру, через що Microsoft була змушена екстрено створити для них окремі версії пристроїв:

У моделях Surface для бізнесу 2026 року замовники можуть вільно обирати між архітектурою ARM та найновішими мобільними процесорами Intel Panther Lake;

Планшети Surface Pro для бізнесу додатково отримали опцію інтеграції швидкісних модулів мобільного зв'язку 5G;

Корпоративні пристрої повністю позбавлені проблем із запуском старого софту завдяки нативній підтримці стандартної архітектури.

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Ультимативна графіка Intel

Найбільша різниця між споживчими та професійними версіями помітна в лінійці класичних ноутбуків Surface Laptop.

Бізнес-моделі оснащуються новітніми процесорами Intel Core Ultra X, які мають на борту надшвидке вбудоване графічне ядро Arc B390.

Ця відеокарта виводить загальну продуктивність та ігрові можливості пристрою на абсолютно новий рівень, який технічно недосяжний для моделей на базі Snapdragon.

Крім того, професійні ноутбуки мають антиблікові матові екрани та вбудовані фільтри приватності.

Несправедливе ціноутворення

Експерти гостро критикують позицію Microsoft, оскільки компанія фактично нав'язує ARM-архітектуру звичайним користувачам, замість того, щоб дозволити ринку самостійно обирати.

Формально звичайний покупець може знайти бізнес-версію Surface в окремих магазинах, проте ціни штучно завищені, а знижки на корпоративні конфігурації майже ніколи не надаються.

Водночас вартість Snapdragon-моделей на вторинному та роздрібному ринках стрімко падає, роблячи покупку Intel-версій невигідною для більшості ентузіастів.