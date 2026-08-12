Microsoft могла выпустить смартфон еще в 2014 году: слили фото секретного прототипа
В сети появились фотографии секретного прототипа смартфона Microsoft Surface, разработанного еще в 2013-2014 годах. Устройство могло стать первым собственным телефоном техногиганта за годы до выхода Surface Duo.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.
Дизайн в стиле фирменных планшетов
Прототип разрабатывался под кодовым названием Raven . Внешне он существенно отличался от моделей серии Lumia, ведь унаследовал эстетику планшета Surface 2.
Корпус устройства выполнен из светло-серого металла с характерным логотипом Microsoft на задней панели.
Характеристики отмененного смартфона соответствовали стандартам 2014 года:
- Дисплей с разрешением 720p
- Физические навигационные кнопки под экраном
- Процессор от компании Qualcomm
- Отдельные клавиши регулировки громкости, питания и съемки камеры
- Разъемы micro-USB, 3.5 мм для наушников и слот под SIM-карту
- Аппарат работал на ОС Windows Phone 8.1.
Microsoft Raven так и не был запущен в продажу (скриншот: Reddit)
Почему гаджет так и не вышел на рынок?
Главной причиной отмены собственных разработок стала покупка мобильного подразделения Nokia.
В сентябре 2013 года Microsoft объявила о сделке, после чего продолжение параллельной разработки собственного смартфона утратило смысл.
Вместо линейки Surface компания сосредоточилась на выпуске устройств Lumia, первым из которых стал Lumia 535.
К идее создания собственного смартфона техногигант вернулся только через 6 лет.
Так, в 2020 году дебютировал Surface Duo с двумя экранами, который из-за сложной конструкции и проблем с ПО так и не снискал массовой привязанности пользователей.