На конференції Ignite компанія Microsoft представила 7 нових спеціалізованих ШІ-моделей лінійки MAI. Нейромережі значно дешевші за рішення від OpenAI та Anthropic.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

Спеціалізовані моделі для коду та кібербезпеки

Замість створення однієї універсальної системи для всіх завдань Microsoft вирішила випустити вузькоспеціалізовані моделі під конкретні робочі задачі.

Це має допомогти компаніям масштабувати автономних ШІ-агентів без різкого зростання витрат на токени.

Ключові новинки:

MAI Cyber 2 Flash - модель для безперервного моніторингу кібербезпеки, пошуку та усунення вразливостей у робочих системах. Техногігант заявляє, що вона не поступається за якістю GPT-6 Astra на тесті CyberGymE2E, але коштує менше 2 відсотків від її ціни за завдання.

MAI Code 2 - інструмент для щоденних корпоративних завдань із написання коду. Модель забезпечує 98 відсотків продуктивності GPT-6.1 Sol за приблизно 40 відсотків від її вартості. Порівняно з Claude Opus 5.5 від Anthropic, ШІ демонструє 96 відсотків ефективності за 5 відсотків ціни.

MAI Code 2 Flash - полегшена версія для рутинних операцій, як-от пояснення коду або швидкі точкові виправлення. Вона вже доступна у GitHub Copilot.

Робота із зображеннями, голосом та маршрутизацією

Окрім інструментів для розробки, Microsoft оновила мультимодальні та голосові рішення, а також систему оптимізації запитів усередині додатків.

MAI Image 2.7 - модель, яка створює та редагує зображення. За даними компанії, вона очолила рейтинг інструментів для редагування фото на платформі Artificial Analysis, обійшовши GPT Image 2.6 Sunburst від OpenAI. При цьому користування нею коштує у 5 разів дешевше.

MAI Realtime 1 - перша модель компанії для прямого голосового спілкування (speech-to-speech) із мінімальною затримкою. Вартість її використання стартує від 0,01 долара за хвилину аудіо.

Dragon Copilot Transcribe - медичний інструмент для розшифрування мовлення на базі MAI Transcribe 2, який уже обслуговує 10 мільйонів прийомів пацієнтів щомісяця та вдвічі знизив кількість помилок під час багатомовної транскрибації.

Decision 1.1 - інтелектуальний маршрутизатор, який перенаправляє складні завдання до потужніших моделей лише за реальної потреби. Вона працює у 50 разів швидше та у 79 разів дешевше ніж GPT-Sol 6.1.

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Власне залізо та налаштування під бізнес

Разом із програмними продуктами корпорація представила ліцензовані ваги MAI Licensed Weights. Вони дозволяють бізнесу донавчати моделі на власних конфіденційних даних і розгортати їх у закритому хмарному середовищі Azure.

Для забезпечення роботи найбільших моделей у продакшені Microsoft використовує власний ШІ-прискорювач другого покоління Maia 200.

За оцінками компанії, чип генерує до 1,7 раза більше токенів на ват споживаної енергії порівняно з провідними графічними процесорами на ринку.