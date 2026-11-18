На конференции Ignite компания Microsoft представила семь новых специализированных ИИ-моделей линейки MAI. Нейросети значительно дешевле решений от OpenAI и Anthropic.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .

Специализированные модели для кода и кибербезопасности

Вместо создания одной универсальной системы для всех задач Microsoft решила выпустить узкоспециализированные модели под конкретные рабочие задачи.

Это должно помочь компаниям масштабировать автономные ИИ-агенты без резкого роста расходов на токены.

Ключевые новинки:

MAI Cyber 2 Flash - модель для непрерывного мониторинга кибербезопасности, поиска и устранения уязвимостей в рабочих системах. Техногигант заявляет, что она не уступает по качеству GPT-6 Astra на тесте CyberGymE2E, но стоит менее 2 процентов ее цены за задание.

MAI Code 2 - инструмент для ежедневных корпоративных задач по написанию кода. Модель обеспечивает 98 процентов производительности GPT-6.1 Sol примерно за 40 процентов от ее стоимости. По сравнению с Claude Opus 5.5 от Anthropic, ИИ демонстрирует 96 процентов эффективности за 5 процентов цены.

MAI Code 2 Flash - облегченная версия для рутинных операций, как объяснение кода или быстрые точечные исправления. Она уже доступна в GitHub Copilot.

Работа с изображениями, голосом и маршрутизацией

Кроме инструментов для разработки Microsoft обновила мультимодальные и голосовые решения, а также систему оптимизации запросов внутри приложений.

MAI Image 2.7 - модель, которая создает и редактирует изображение. По данным компании, она возглавила рейтинг инструментов для редактирования фотографий на платформе Artificial Analysis, обойдя GPT Image 2.6 Sunburst от OpenAI. При этом пользование ею стоит в 5 раз дешевле.

MAI Realtime 1 - первая модель компании для прямого голосового общения (speech-to-speech) с минимальной задержкой. Стоимость ее использования стартует от 0,01 доллара в минуту аудио.

Dragon Copilot Transcribe - медицинский инструмент для расшифровки речи на базе MAI Transcribe 2, который уже обслуживает 10 миллионов приемов пациентов ежемесячно и вдвое снизил количество ошибок во время многоязычной транскрибации.

Decision 1.1 - интеллектуальный маршрутизатор, который перенаправляет сложные задачи в более мощные модели только при реальной необходимости. Она работает в 50 раз быстрее и в 79 раз дешевле, чем GPT-Sol 6.1.

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Собственное железо и настройка под бизнес

Вместе с программными продуктами корпорация представила лицензированные ваги MAI Licensed Weights. Они позволяют бизнесу доучить модели на своих конфиденциальных данных и развертывать их в закрытой облачной среде Azure.

Для обеспечения работы самых больших моделей в продакшене Microsoft использует собственный ИИ-ускоритель второго поколения Maia 200.

По оценкам компании, чип генерирует в 1,7 раза больше токенов на ватт потребляемой энергии по сравнению с ведущими графическими процессорами на рынке.