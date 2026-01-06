ua en ru
Microsoft Edge отримає масштабне оновлення, що не має аналогів серед браузерів

Вівторок 06 січня 2026 12:15
UA EN RU
Microsoft Edge отримає масштабне оновлення, що не має аналогів серед браузерів Microsoft змінює дизайн Edge, орієнтуючись на Copilot (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft найближчим часом планує запустити велике оновлення користувацького інтерфейсу браузера Edge. Компанія вже почала впроваджувати елементи дизайн-мови Copilot у ранні тестові версії браузера - Canary і Dev.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Що зміниться в Edge і навіщо Microsoft впроваджує дизайн Copilot

Серед ключових змін - розділ налаштувань, який практично повністю повторює зовнішній вигляд програми Copilot, оновлені контекстні меню, а також перероблена сторінка нової вкладки.

За даними Windows Central, Edge також отримає закруглені кути і використовуватиме ту саму колірну палітру і шрифти, що і додаток Microsoft Copilot.

При цьому новий інтерфейс Edge не прив'язаний безпосередньо до режиму Copilot у браузері. Microsoft, судячи з усього, послідовно просуває унікальний дизайн Copilot всередині Edge. Це може означати, що в майбутньому елементи цього інтерфейсу з'являться і в інших веб-продуктах компанії, а можливо - з часом і в самій Windows.

Зміни інтерфейсу в Microsoft Edge (фото: Windows Central)

Генеральний директор Microsoft у напрямку ШІ Мустафа Сулейман ще торік заявив, що стратегія компанії щодо Edge полягає в його еволюції, а не у створенні окремого "ШІ-браузера". "Нового браузера не буде - це буде один цілісний досвід", - зазначив він.

Глибша інтеграція дизайн-мови Copilot в Edge зробить браузер Microsoft помітно більш орієнтованим на ШІ-функції, ніж зараз. При цьому візуальна концепція Copilot радикально відрізняється від Fluent Design - дизайн-системи, яку Microsoft використовує в більшості своїх продуктів.

Оновлений зовнішній вигляд Copilot був представлений після того, як у 2024 році до Microsoft приєдналася основна частина команди Inflection AI. Фактично цей дизайн майже повністю повторює інтерфейс ШІ-асистента Pi, над яким раніше працювала Inflection AI.

Нагадаємо, що Samsung представила власний браузер для Windows, який може скласти конкуренцію Google Chrome.

Також ми писали про ризики, пов'язані з упровадженням ШІ в браузери, і про те, як такі технології можуть вплинути на безпеку і конфіденційність особистих даних користувачів.

А ще у нас є матеріал про причини, через які Microsoft Edge може стати основним браузером для багатьох користувачів, і про його переваги на тлі конкурентів.

