Microsoft Edge получит масштабное обновление, не имеющее аналогов среди браузеров

Microsoft в ближайшее время планирует запустить крупное обновление пользовательского интерфейса браузера Edge. Компания уже начала внедрять элементы дизайн-языка Copilot в ранние тестовые версии браузера - Canary и Dev.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Что изменится в Edge и зачем Microsoft внедряет дизайн Copilot

Среди ключевых изменений - раздел настроек, который практически полностью повторяет внешний вид приложения Copilot, обновленные контекстные меню, а также переработанная страница новой вкладки.

По данным Windows Central, Edge также получит скругленные углы и будет использовать ту же цветовую палитру и шрифты, что и приложение Microsoft Copilot.

При этом новый интерфейс Edge не привязан напрямую к режиму Copilot в браузере. Microsoft, судя по всему, последовательно продвигает уникальный дизайн Copilot внутри Edge. Это может означать, что в будущем элементы этого интерфейса появятся и в других веб-продуктах компании, а возможно - со временем и в самой Windows.

Изменения интерфейса в Microsoft Edge (фото: Windows Central)

Генеральный директор Microsoft по направлению ИИ Мустафа Сулейман еще в прошлом году заявил, что стратегия компании в отношении Edge заключается в его эволюции, а не в создании отдельного "ИИ-браузера". "Нового браузера не будет - это будет один целостный опыт", - отметил он.

Более глубокая интеграция дизайн-языка Copilot в Edge сделает браузер Microsoft заметно более ориентированным на ИИ-функции, чем сейчас. При этом визуальная концепция Copilot радикально отличается от Fluent Design - дизайн-системы, которую Microsoft использует в большинстве своих продуктов.

Обновленный внешний вид Copilot был представлен после того, как в 2024 году к Microsoft присоединилась основная часть команды Inflection AI. Фактически этот дизайн почти полностью повторяет интерфейс ИИ-ассистента Pi, над которым ранее работала Inflection AI.