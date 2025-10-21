ua en ru
Microsoft допоможе Україні модернізувати статистику за допомогою штучного інтелекту

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 08:55
Microsoft допоможе Україні модернізувати статистику за допомогою штучного інтелекту Фото: Штучний інтелект запровадять в статистиці України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Держстат і Microsoft Україна уклали Меморандум про цифрову трансформацію статистики України. Перші спільні проєкти зі штучним інтелектом з’являться вже восени 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держстату.

Документ передбачає модернізацію статистичної інфраструктури, створення єдиних платформ даних, використання хмарних технологій та інструментів штучного інтелекту.

За словами заступника голови Держстату Артема Рудька, нові технології допоможуть зробити офіційну статистику простішою та доступнішою.

"Сьогодні настав час інновацій. Використання рішень Майкрософт допоможе модернізувати інфраструктуру і зробити статистику зручнішою, прозорішою та зрозумілішою для бізнесу, держави й громадян", - зазначив він.

Штучний інтелект і прозорість даних

Генеральний директор Microsoft Україна Леонід Полупан наголосив, що цифрові інструменти зміцнять довіру до державних даних.

"Дані - це основа прозорості й довіри. Сильна статистична система допомагає бізнесу орієнтуватися, державі - ухвалювати рішення, а суспільству - розвиватися", - сказав він.

Керівник проєктів у державному секторі Microsoft Україна Євген Кагановський додав, що цифрова трансформація статистики має бути швидкою і зручною для користувачів.

"Ми прагнемо, щоб українська статистика задавала тренди та була прикладом успішного впровадження сучасних технологій", - підкреслив він.

Плани на 2025 рік

Перші спільні проєкти зі штучним інтелектом у сфері статистики Держстат і Microsoft планують презентувати вже восени 2025 року.

Партнерство має стати довгостроковим і сприяти перетворенню української статистики на сучасну, цифрову та зрозумілу систему.

Нагадаємо, у березні 2015 року Державну службу статистики України (Держстат) очолив Арсен Макарчук, який раніше працював в НБУ. Макарчук вже заявив про низку ініціатив з модернізації статистики.

Влітку 2025 року Верховна рада ухвалила рішення повернути обов'язкову статистичну звітність для підприємств та фізичних осіб-підприємців, яка була призупинена під час воєнного стану.

Для бізнесу був встановлений тримісячний перехідний період, аби підприємці мали змогу підготуватися. Його завершення припадає на жовтень 2025 року.

