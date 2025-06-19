Рада повернула обов'язкову звітність: що це означає для усіх підприємств України

Українські підприємці, підприємства, установи та організації знову зобов’язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Відповідні норми містить ухвалені Верховною Радою зміни до пункту 1 закону "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни".

Що передбачає прийнята норма:

Обов’язкове подання звітності: усі респонденти (крім окремих винятків) повинні знову подавати звітність навіть під час дії воєнного стану.

Перехідний період: підприємства, які не подавали звітність у період дії воєнного стану, мають 3 місяці для подачі звітів за увесь період неподання.

Як зазначили в Держстаті, з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році в Україні було обмежено проведення деяких статистичних спостережень, у тому числі вибіркових обстежень домогосподарств, та публікацію інформації через неповне отримання звітності.

Прийняття звітності не припинялося, а її подання відбувалося на добровільній основі. Так, у III кварталі 2024 року рівень звітування становив 72,3%.

"Дані, зібрані та оброблені Держстатом, стануть основою для формування ефективних державних політик, орієнтованих на відновлення країни, економіки, соціальної сфери. Це також означає поступове повернення до довоєнного рівня обсягу даних і повноцінне відновлення нашої роботи, яка була обмежена через війну", - зазначив голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук.

Зміни до закону відновлюють: