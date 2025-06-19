Рада повернула обов'язкову звітність: що це означає для усіх підприємств України
Українські підприємці, підприємства, установи та організації знову зобов’язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
Відповідні норми містить ухвалені Верховною Радою зміни до пункту 1 закону "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни".
Що передбачає прийнята норма:
- Обов’язкове подання звітності: усі респонденти (крім окремих винятків) повинні знову подавати звітність навіть під час дії воєнного стану.
- Перехідний період: підприємства, які не подавали звітність у період дії воєнного стану, мають 3 місяці для подачі звітів за увесь період неподання.
Як зазначили в Держстаті, з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році в Україні було обмежено проведення деяких статистичних спостережень, у тому числі вибіркових обстежень домогосподарств, та публікацію інформації через неповне отримання звітності.
Прийняття звітності не припинялося, а її подання відбувалося на добровільній основі. Так, у III кварталі 2024 року рівень звітування становив 72,3%.
"Дані, зібрані та оброблені Держстатом, стануть основою для формування ефективних державних політик, орієнтованих на відновлення країни, економіки, соціальної сфери. Це також означає поступове повернення до довоєнного рівня обсягу даних і повноцінне відновлення нашої роботи, яка була обмежена через війну", - зазначив голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук.
Зміни до закону відновлюють:
- регулярне та обов’язкове подання звітності від бізнесу;
- можливість проведення вибіркових обстежень населення щодо умов життя, доходів, зайнятості, сільськогосподарської діяльності тощо;
- статистичне обґрунтування соціальної, економічної та демографічної політики тощо.
Нагадаємо, після початку війни Держстат публікує мінімальні обсяги інформації. Через це державні органи та бізнес орієнтуються на дослідження, які дають дані, що суттєво відрізняються між собою.
Крім того, Держстат публікує дані з великими затримками, коли вони стають вже не актуальними.
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