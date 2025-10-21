ua en ru
Microsoft поможет Украине модернизировать статистику с помощью искусственного интеллекта

Украина, Вторник 21 октября 2025 08:55
UA EN RU
Microsoft поможет Украине модернизировать статистику с помощью искусственного интеллекта Фото: Искусственный интеллект внедрят в статистике Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Госстат и Microsoft Украина заключили Меморандум о цифровой трансформации статистики Украины. Первые совместные проекты с искусственным интеллектом появятся уже осенью 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госстата.

Документ предусматривает модернизацию статистической инфраструктуры, создание единых платформ данных, использование облачных технологий и инструментов искусственного интеллекта.

По словам заместителя председателя Госстата Артема Рудько, новые технологии помогут сделать официальную статистику проще и доступнее.

"Сегодня настало время инноваций. Использование решений Майкрософт поможет модернизировать инфраструктуру и сделать статистику более удобной, прозрачной и понятной для бизнеса, государства и граждан", - отметил он.

Искусственный интеллект и прозрачность данных

Генеральный директор Microsoft Украина Леонид Полупан подчеркнул, что цифровые инструменты укрепят доверие к государственным данным.

"Данные - это основа прозрачности и доверия. Сильная статистическая система помогает бизнесу ориентироваться, государству - принимать решения, а обществу - развиваться", - сказал он.

Руководитель проектов в государственном секторе Microsoft Украина Евгений Кагановский добавил, что цифровая трансформация статистики должна быть быстрой и удобной для пользователей.

"Мы хотим, чтобы украинская статистика задавала тренды и была примером успешного внедрения современных технологий", - подчеркнул он.

Планы на 2025 год

Первые совместные проекты с искусственным интеллектом в сфере статистики Госстат и Microsoft планируют представить уже осенью 2025 года.

Партнерство должно стать долгосрочным и способствовать превращению украинской статистики в современную, цифровую и понятную систему.

Напомним, в марте 2015 года Государственную службу статистики Украины (Госстат) возглавил Арсен Макарчук, который ранее работал в НБУ. Макарчук уже заявил о ряде инициатив по модернизации статистики.

Летом 2025 года Верховная рада приняла решение вернуть обязательную статистическую отчетность для предприятий и физических лиц-предпринимателей, которая была приостановлена во время военного положения.

Для бизнеса был установлен трехмесячный переходный период, чтобы предприниматели имели возможность подготовиться. Его завершение приходится на октябрь 2025 года.

Государственная служба статистики Microsoft
