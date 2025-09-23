UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Microsoft додала Copilot в ігри для Windows: чим він допоможе геймерам

Microsoft запускає AI-помічника для геймерів Gaming Copilot (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft представила Gaming Copilot - бета-версію ШІ-помічника, створеного для геймерів. Сервіс уже доступний на ПК, а наступного місяця з'явиться і в мобільному додатку Xbox для iOS і Android. Про запуск на консолях Xbox компанія поки що не оголошувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт CNET.

Що вміє Gaming Copilot

ШІ-помічник вбудований в Game Bar - спеціальне меню, яке можна викликати просто під час гри. Гравці можуть спілкуватися з Copilot голосом, ставити запитання й отримувати поради щодо проходження квестів, босів та інших ігрових ситуацій.

Функції включають:

  • режим push-to-talk - можливість призначити кнопку для швидкого виклику помічника
  • Mini Mode - закріплення віджета Copilot на екрані для постійної взаємодії
  • підтримку на ПК і в мобільному Xbox-додатку (синхронізується з іграми).

Сервіс доступний для користувачів старше 18 років у всіх регіонах, крім Китаю.

Як працює Gaming Copilot?

Microsoft поки не розкриває, звідки ШІ бере знання про проходження ігор. Експерти припускають два варіанти: або розробники передають Microsoft дані про свої проекти, або Copilot використовує матеріали з відкритих джерел - ігрових гайдів на сайтах на кшталт IGN, Polygon або Steam Guides.

Другий варіант може вдарити по відвідуваності профільних ігрових ресурсів, які традиційно є великими джерелами трафіку.

Gaming Copilot тепер доступний і для ПК-геймерів (ілюстративне фото: Xbox)

Інвестиції Microsoft у ШІ

Компанія активно впроваджує штучний інтелект у свої сервіси - від Windows і Notepad до Bing. Microsoft вклала понад 13 млрд доларів в OpenAI, розробника ChatGPT, і в 2023 році вперше досягла ринкової капіталізації в 3 трлн доларів.

Крім того, Microsoft Research нещодавно показала нову ШІ-модель Muse, яка може генерувати ігрові візуали і використовуватися на стадії розробки ігор.

Як використовувати Gaming Copilot на ПК:

  • Встановити Xbox-додаток
  • Натиснути Windows + G для виклику Game Bar
  • Клікнути на іконку Copilot
  • Увійти в Microsoft-акаунт для повного доступу.

Як використовувати Gaming Copilot на мобільних пристроях:

  • Встановити застосунок Xbox
  • Натиснути на іконку Copilot
  • Почати спілкування з помічником (він буде синхронізований з грою на ПК).

MicrosoftWindowsШтучний інтелектІгри