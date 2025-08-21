Microsoft анонсувала оновлення, про яке мріяли всі геймери: подробиці

Що відомо

На консолях Xbox або інших платформах гравці, ймовірно, навіть не знають, про що йдеться. Річ у тім, що шейдери - інструкції для рендерингу пікселів у процесі обробки графіки - оптимізуються під конкретне обладнання.

Гра для Xbox "знає", що знаходиться у вашій консолі, а шейдери для ПК повинні бути оптимізовані під кожну конфігурацію, включно з грою, відеокартою і драйвером.

Компіляція шейдерів вимагає часу і відбувається на екрані завантаження гри. Хоча інструкції потім зберігаються на ПК, гравець все одно змушений чекати перед початком гри.

Microsoft додає цю можливість у ROG Xbox Ally і Ally X: оскільки конфігурації фіксовані, шейдери можна завантажувати разом з грою. Компанія називає це "розширеною доставкою шейдерів".

Microsoft планує поширити цю технологію на "низку пристроїв", імовірно охоплюючи ринок ПК загалом.

Схема роботи бази даних попередньо скомпільованих шейдерів (PSDB) (фото: Microsoft)

Як стандартні шейдери економлять час

Компанія збирає дані шейдерів у стандартизованому форматі State Object Database (SODB). Спільно з ключовими партнерами по залізу Microsoft розділила компілятор шейдерів і графічний драйвер, об'єднавши дані SODB з хмарним компілятором для створення Precompiled Shader Database (PSDB). Ця база буде завантажуватися разом з грою, даючи змогу запускати потрібні шейдери відразу.

"Тепер під час першого запуску гри всі необхідні шейдери вже будуть доступні в кеші Windows, і компіляція на ігровому пристрої не буде потрібна. Якщо пристрій оновить драйвер, ми автоматично оновимо кеш шейдерів", - пояснили в Microsoft.

Наразі функція доступна тільки в магазині Xbox, застосунку Xbox для ПК і на процесорах AMD, які використовуються у двох пристроях Asus ROG Ally. У майбутньому AgilitySDK стане доступний іншим магазинам і розробникам ігор, включно з уже випущеними проектами.

Microsoft зазначає, що "розширена доставка шейдерів" вирішує одну з найбільш дратівливих проблем ПК-геймерів: довге завантаження і додатковий час на компіляцію шейдерів. Консолі виграють завдяки миттєвому ввімкненню і запуску гри, і Microsoft хоче дати ПК гравцям такий самий досвід.