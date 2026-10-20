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Мічурінськ в РФ атакували дрони: горить Микільська ЛВДС

08:00 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівник російської МНС (Getty Images)

Микільська лінійна виробничо-диспетчерська станція, розташована поблизу Мічурінська Тамбовської області, зазнала атаки в ніч проти 20 жовтня. На об'єкті спалахнула пожежа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Микільська ЛВДС - це великий об'єкт нафтопровідної інфраструктури Росії, який займається прийомом, зберіганням та перекачуванням палива трубопроводами.

Місцеві пишуть у пабліках, що внаслідок атаки на область станція потрапила під обстріл, нібито спалахнув резервуар із дизелем.

При цьому поки що неясно, атака була здійснена за допомогою безпілотників або ракет, оскільки в офіційних джерелах нічого поки не сказано, зокрема в пабліку губернатора регіону Євгена Первишова.

На кадрах, знятих поблизу об'єкта, видно велике полум'я і багато густого чорного диму, що розсіюється вгору в небо.

Зазначимо, Микільська нафтоперекачувальна станція зазнає атаки не вперше. Наприклад, у серпні цього року Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили удар.

Також раніше українські безпілотники вразили інші російські об'єкти зберігання пального в Тамбовській області та Республіці Адигея.

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Російська ФедераціяПожежаАтака дронів