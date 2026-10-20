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Мичуринск в РФ атаковали дроны: горит Никольская ЛПДС

08:00 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: работник российской МЧС (Getty Images)

Никольская линейная производственно-диспетчерская станция, расположенная вблизи Мичуринска Тамбовской области, подверглась атаке в ночь на 20 октября. На обьекте вспыхнул пожар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Никольская ЛПДС - это крупный объект нефтепроводной инфраструктуры России, который занимается приемом, хранением и перекачкой топлива по трубопроводам.

Местные пишут в пабликах, что в результате атаки на область станция попала под обстрел, якобы загорелся резервуар с дизелем.

При этом пока неясно, атака была осуществлена с помощью беспилотников или ракет, так как в официальных истониках ничего пока не сказано, в том числе в паблике губернатора региона Евгения Первышова.

На кадрах, снятых вблизи объекта, видно крупное пламя и многог густого черного дыма, который рассевается вверх в небо.

Отметим, Никольская нефтеперекачивающая станция подвергается атаке не впервые. К примеру, в августе в этом году Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили удар.

Также ранее украинские беспилотники поразили и другие российские объекты хранения горючего в Тамбовской области и Республике Адыгея.

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