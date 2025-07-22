"Ми зробимо це знову": Трамп пригрозив новими ударами по ядерних об'єктах Ірану

Глава Білого дому згадав слова міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі з інтерв'ю телеканалу Fox News про дуже серйозні пошкодження та руйнування ядерних об'єктів країни.

"Звичайно, що так, як я і казав (об'єкти знищено. - ред.), і ми зробимо це знову, якщо буде потрібно!", - підкреслив Трамп.

Крім того, президент жорстко розкритикував телекомпанію CNN, яка спочатку сумнівалася в його інформації щодо результатів операції.

Дісталося від очільника Білого дому і каналу MSDNC.

"Фальшиві новини CNN мають негайно звільнити свого брехливого "репортера" і вибачитися переді мною та перед чудовими пілотами, які "ЗНИЩИЛИ" ядерні об’єкти Ірану. CNN - канал, який дуже програє за рейтингами, як і MSDNC!", - написав Трамп.