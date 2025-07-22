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"Ми зробимо це знову": Трамп пригрозив новими ударами по ядерних об'єктах Ірану

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати готові повторно зруйнувати об'єкти ядерної програми Ірану, якщо буде потрібно.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку лідера у соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому згадав слова міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі з інтерв'ю телеканалу Fox News про дуже серйозні пошкодження та руйнування ядерних об'єктів країни.

"Звичайно, що так, як я і казав (об'єкти знищено. - ред.), і ми зробимо це знову, якщо буде потрібно!", - підкреслив Трамп.

Крім того, президент жорстко розкритикував телекомпанію CNN, яка спочатку сумнівалася в його інформації щодо результатів операції.

Дісталося від очільника Білого дому і каналу MSDNC.

"Фальшиві новини CNN мають негайно звільнити свого брехливого "репортера" і вибачитися переді мною та перед чудовими пілотами, які "ЗНИЩИЛИ" ядерні об’єкти Ірану. CNN - канал, який дуже програє за рейтингами, як і MSDNC!", - написав Трамп.

Іранська ядерна програма Ірану

Через затягування Тегераном переговорів щодо нової ядерної угоди зі США, 22 червня американські бомбардувальники В-2 завдали потужних ударів по трьох ключових об'єктах іранської ядерної програми.

Трамп і міністр оборони США Піт Гегсет неодноразово наголошували, що вся ядерна програма повністю знищена.

Однак у CNN припустили, що деякі об'єкти могли залишитися неушкодженими.

Днями Трамп вкотре застеріг владу Ірану від перезапуску ядерної програми і наголосив, що США знову їх знищать.

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