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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Мы сделаем это снова": Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты готовы повторно разрушить объекты ядерной программы Ирана, если потребуется.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома вспомнил слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи из интервью телеканалу Fox News об очень серьезных повреждениях и разрушениях ядерных объектов страны.

"Конечно, что так, как я и говорил (объекты уничтожены. - ред.), и мы сделаем это снова, если потребуется!", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент жестко раскритиковал телекомпанию CNN, которая изначально сомневалась в его информации о результатах операции.

Досталось от главы Белого дома и каналу MSDNC.

"Фальшивые новости CNN должны немедленно уволить своего лживого "репортера" и извиниться передо мной и перед замечательными пилотами, которые "уничтожили" ядерные объекты Ирана. CNN - канал, который очень проигрывает по рейтингам, как и MSDNC!", - написал Трамп.

Иранская ядерная программа Ирана

Из-за затягивания Тегераном переговоров по новой ядерной сделке с США, 22 июня американские бомбардировщики В-2 нанесли мощные удары по трем ключевым объектам иранской ядерной программы.

Трамп и министр обороны США Пит Хегсет неоднократно подчеркивали, что вся иранская ядерная программа полностью уничтожена.

Однако в CNN предположили, что некоторые объекты могли остаться неповрежденными.

На днях Трамп снова предостерег власти Ирана от перезапуска ядерной программы и подчеркнул, что США снова их уничтожат.

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Иран