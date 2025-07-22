"Мы сделаем это снова": Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана

Глава Белого дома вспомнил слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи из интервью телеканалу Fox News об очень серьезных повреждениях и разрушениях ядерных объектов страны.

"Конечно, что так, как я и говорил (объекты уничтожены. - ред.), и мы сделаем это снова, если потребуется!", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент жестко раскритиковал телекомпанию CNN, которая изначально сомневалась в его информации о результатах операции.

Досталось от главы Белого дома и каналу MSDNC.

"Фальшивые новости CNN должны немедленно уволить своего лживого "репортера" и извиниться передо мной и перед замечательными пилотами, которые "уничтожили" ядерные объекты Ирана. CNN - канал, который очень проигрывает по рейтингам, как и MSDNC!", - написал Трамп.