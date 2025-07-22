"Мы сделаем это снова": Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана

Соединенные Штаты готовы повторно разрушить объекты ядерной программы Ирана, если потребуется.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома вспомнил слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи из интервью телеканалу Fox News об очень серьезных повреждениях и разрушениях ядерных объектов страны.
"Конечно, что так, как я и говорил (объекты уничтожены. - ред.), и мы сделаем это снова, если потребуется!", - подчеркнул Трамп.
Кроме того, президент жестко раскритиковал телекомпанию CNN, которая изначально сомневалась в его информации о результатах операции.
Досталось от главы Белого дома и каналу MSDNC.
"Фальшивые новости CNN должны немедленно уволить своего лживого "репортера" и извиниться передо мной и перед замечательными пилотами, которые "уничтожили" ядерные объекты Ирана. CNN - канал, который очень проигрывает по рейтингам, как и MSDNC!", - написал Трамп.
Из-за затягивания Тегераном переговоров по новой ядерной сделке с США, 22 июня американские бомбардировщики В-2 нанесли мощные удары по трем ключевым объектам иранской ядерной программы.
Трамп и министр обороны США Пит Хегсет неоднократно подчеркивали, что вся иранская ядерная программа полностью уничтожена.
Однако в CNN предположили, что некоторые объекты могли остаться неповрежденными.
На днях Трамп снова предостерег власти Ирана от перезапуска ядерной программы и подчеркнул, что США снова их уничтожат.
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