"Ми зробимо це знову": Трамп пригрозив новими ударами по ядерних об'єктах Ірану
Сполучені Штати готові повторно зруйнувати об'єкти ядерної програми Ірану, якщо буде потрібно.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку лідера у соцмережі Truth Social.
Глава Білого дому згадав слова міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі з інтерв'ю телеканалу Fox News про дуже серйозні пошкодження та руйнування ядерних об'єктів країни.
"Звичайно, що так, як я і казав (об'єкти знищено. - ред.), і ми зробимо це знову, якщо буде потрібно!", - підкреслив Трамп.
Крім того, президент жорстко розкритикував телекомпанію CNN, яка спочатку сумнівалася в його інформації щодо результатів операції.
Дісталося від очільника Білого дому і каналу MSDNC.
"Фальшиві новини CNN мають негайно звільнити свого брехливого "репортера" і вибачитися переді мною та перед чудовими пілотами, які "ЗНИЩИЛИ" ядерні об’єкти Ірану. CNN - канал, який дуже програє за рейтингами, як і MSDNC!", - написав Трамп.
Іранська ядерна програма Ірану
Через затягування Тегераном переговорів щодо нової ядерної угоди зі США, 22 червня американські бомбардувальники В-2 завдали потужних ударів по трьох ключових об'єктах іранської ядерної програми.
Трамп і міністр оборони США Піт Гегсет неодноразово наголошували, що вся ядерна програма повністю знищена.
Однак у CNN припустили, що деякі об'єкти могли залишитися неушкодженими.
Днями Трамп вкотре застеріг владу Ірану від перезапуску ядерної програми і наголосив, що США знову їх знищать.
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