Ми знаємо терміни відновлення. "Центренерго" пояснило наслідки руйнування Трипільської ТЕС

Чи очікувати обмежень в електропостачанні

За словами Гота, наразі ситуація в енергосистемі, попри знищення ТЕС, залишається стабільною.

"Я сподіваюсь, що кияни не відчують на сьогодні (наслідків - ред.). Але це вже питання не тільки до нас, а всієї енергосистеми України. На сьогодні я маю інформацію, що ситуація стабільна", - додав він.

Повна втрата генерації

"Це теплова генерація, це маневрена генерація. Тобто ми це відчуємо в піках споживання електроенергії", - розповів голова наглядової ради ПАТ "Центренерго".

Він відзначив, що маневрена генерація працює під час піка й задовольняє попит в ті моменти, коли інші генерації не можуть цього зробити.

"Не вітер, не сонце, не гідро, а от теплогенерація це може це робити. Ну, на жаль, на сьогодні вже не може", - відзначив Гота.

Терміни відновлення ТЕС

Гота розповів, що наразі терміни відновлення станції є. Він відзначив, що в серпні 2023 року команда мала схожу "картину". Тоді ж блоки не були зруйновані, але були зупинені й не здатні до роботи.

"І ми за декілька місяців вже входили в зиму майже з максимальною потужністю. Тому ми знаємо як відновлювати з нуля та орієнтовні терміни. Але назвати ці терміни не можу в силу об'єктивних причин", - пояснив він.

Атака на Україну у ніч на 11 квітня

Цієї ночі терористи вкотре вдались до комбінованого удару проти нашої країни. Основним напрямком була Львівська область.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу, серед яких десятки ракет та 40 ударних БпЛА.

Загалом було знищено 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

У тому ж числі, під час масованої атаки терористи повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.