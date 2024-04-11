Мы знаем сроки восстановления. "Центрэнерго" объяснило последствия разрушения Трипольской ТЭС

В настоящее время продолжается разбор завалов в результате удара по Трипольской ТЭС. Перед тем, как перейти к оценке ущерба, необходимо демонтировать тяжелые бетонные конструкции.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрея Гота в эфире телемарафона.
Ожидать ли ограничений в электроснабжении
По словам Гота, сейчас ситуация в энергосистеме, несмотря на уничтожение ТЭС, остается стабильной.
"Я надеюсь, что киевляне не почувствуют сегодня (последствий - ред.). Но это уже вопрос не только к нам, а всей энергосистемы Украины. На сегодня я имею информацию, что ситуация стабильна", - добавил он.
Полная потеря генерации
"Это тепловая генерация, это маневренная генерация. То есть мы это почувствуем в пиках потребления электроэнергии", - рассказал глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго".
Он отметил, что маневренная генерация работает во время пика и удовлетворяет спрос в те моменты, когда другие генерации не могут этого сделать.
"Не ветер, не солнце, не гидро, а вот теплогенерация это может делать. Ну, к сожалению, на сегодня уже не может", - отметил Гота.
Сроки восстановления ТЭС
Гота рассказал, что сейчас сроки восстановления станции есть. Он отметил, что в августе 2023 года команда имела похожую "картину". Тогда же блоки не были разрушены, но были остановлены и не способны к работе.
"И мы за несколько месяцев уже входили в зиму почти с максимальной мощностью. Поэтому мы знаем как восстанавливать с нуля и ориентировочные сроки. Но назвать эти сроки не могу в силу объективных причин",- пояснил он.
Этой ночью террористы в очередной раз прибегли к комбинированному удару против нашей страны. Основным направлением была Львовская область.
В общем враг применил 82 средства воздушного нападения, среди которых десятки ракет и 40 ударных БпЛА.
Всего было уничтожено 57 воздушных целей:
В том же числе, во время массированной атаки террористы полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая расположена в Киевской области.
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