RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мы знаем сроки восстановления. "Центрэнерго" объяснило последствия разрушения Трипольской ТЭС

Фото: "Центрэнерго" объяснило последствия разрушения Трипольской ТЭС (t.me/lachentyt)
Автор: Сергей Пышкин

В настоящее время продолжается разбор завалов в результате удара по Трипольской ТЭС. Перед тем, как перейти к оценке ущерба, необходимо демонтировать тяжелые бетонные конструкции.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрея Гота в эфире телемарафона.

Ожидать ли ограничений в электроснабжении

По словам Гота, сейчас ситуация в энергосистеме, несмотря на уничтожение ТЭС, остается стабильной.

"Я надеюсь, что киевляне не почувствуют сегодня (последствий - ред.). Но это уже вопрос не только к нам, а всей энергосистемы Украины. На сегодня я имею информацию, что ситуация стабильна", - добавил он.

Полная потеря генерации

"Это тепловая генерация, это маневренная генерация. То есть мы это почувствуем в пиках потребления электроэнергии", - рассказал глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго".

Он отметил, что маневренная генерация работает во время пика и удовлетворяет спрос в те моменты, когда другие генерации не могут этого сделать.

"Не ветер, не солнце, не гидро, а вот теплогенерация это может делать. Ну, к сожалению, на сегодня уже не может", - отметил Гота.

Сроки восстановления ТЭС

Гота рассказал, что сейчас сроки восстановления станции есть. Он отметил, что в августе 2023 года команда имела похожую "картину". Тогда же блоки не были разрушены, но были остановлены и не способны к работе.

"И мы за несколько месяцев уже входили в зиму почти с максимальной мощностью. Поэтому мы знаем как восстанавливать с нуля и ориентировочные сроки. Но назвать эти сроки не могу в силу объективных причин",- пояснил он.

Атака на Украину в ночь на 11 апреля

Этой ночью террористы в очередной раз прибегли к комбинированному удару против нашей страны. Основным направлением была Львовская область.

В общем враг применил 82 средства воздушного нападения, среди которых десятки ракет и 40 ударных БпЛА.

Всего было уничтожено 57 воздушных целей:

  • 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

В том же числе, во время массированной атаки террористы полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая расположена в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияКиевская область