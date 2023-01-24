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Ми не збиралися і не збираємось нападати на Білорусь, - Зеленський

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 16:22
Ми не збиралися і не збираємось нападати на Білорусь, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна ніколи не збиралася нападати на Білорусь і не має таких планів на майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній прес-конференції з фінським колегою Саулі Нііністьо.

"Ми не збиралися і не збираємось нападати на Білорусь. І це головний сигнал від всього українського народу білоруському народу. Для нас важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і, не зважаючи ні на який вплив будь-кого, не вступила в цю абсолютно ганебну війну", - сказав Зеленський.

Президент також прокоментував заяву Лукашенко про те, що Україна нібито пропонувала йому "пакт про ненапад".

"Все що Україна офіційно пропонує, ви все це чуєте. Можу ще раз підтвердити: ми нападати на Білорусь не збираємось і не маємо таких намірів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко знову заявив про "погрози" Мінську з боку Заходу, додавши, що йому, нібито, пропонували навіть "укласти пакт про ненапад" з Україною.

Окрім того, нещодавно Лукашенко заявив, що білоруси підтримують своїх "російських братів", але й нібито "не забувають" також і про українців.

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