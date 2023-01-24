Ми не збиралися і не збираємось нападати на Білорусь, - Зеленський

Україна ніколи не збиралася нападати на Білорусь і не має таких планів на майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній прес-конференції з фінським колегою Саулі Нііністьо.

"Ми не збиралися і не збираємось нападати на Білорусь. І це головний сигнал від всього українського народу білоруському народу. Для нас важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і, не зважаючи ні на який вплив будь-кого, не вступила в цю абсолютно ганебну війну", - сказав Зеленський.

Президент також прокоментував заяву Лукашенко про те, що Україна нібито пропонувала йому "пакт про ненапад".

"Все що Україна офіційно пропонує, ви все це чуєте. Можу ще раз підтвердити: ми нападати на Білорусь не збираємось і не маємо таких намірів", - додав Зеленський.