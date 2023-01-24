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Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Вторник 24 января 2023 16:22
Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина никогда не собиралась нападать на Беларусь и нет таких планов на будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Нииностио.

"Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. И это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость и, несмотря ни на какое влияние кого-либо, не вступила в эту совершенно позорную войну", - сказал Зеленский.

Президент также прокомментировал заявление Лукашенко о том, что Украина якобы предлагала ему "пакт о ненападении".

"Все что Украина официально предлагает, вы все это слышите. Могу еще раз подтвердить: мы нападать на Беларусь не собираемся и не имеем таких намерений", - добавил Зеленский.

Напомним, лидер белорусского режима Александр Лукашенко вновь заявил об "угрозах" Минску со стороны Запада, добавив, что ему якобы предлагали даже "заключить пакт о ненападении" с Украиной.

Кроме того, недавно Лукашенко заявил, что белорусы поддерживают своих "российских братьев", но и якобы "не забывают" также и об украинцах.

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