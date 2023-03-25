Ми збираємося зберігати тиск на Путіна за допомогою наших історичних санкцій, - Байден

Сполучені Штати та Канада висловили готовність продовжувати політику запровадження обмежень проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві.
"Ми збираємося зберігати тиск на Путіна за допомогою наших історичних санкцій і тарифів", - зазначив політик.
Водночас Байден вказав, що США та Канада продовжать забезпечувати Україну військовою підготовкою, обладнанням і гуманітарною допомогою, якої вона потребує.
Нагадаємо, США та Німеччина поінформували про готовність вводити санкції проти Росії стільки, скільки буде потрібно.
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