Ми збираємося зберігати тиск на Путіна за допомогою наших історичних санкцій, - Байден

Сполучені Штати та Канада висловили готовність продовжувати політику запровадження обмежень проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві.

Водночас Байден вказав, що США та Канада продовжать забезпечувати Україну військовою підготовкою, обладнанням і гуманітарною допомогою, якої вона потребує.

"Ми збираємося зберігати тиск на Путіна за допомогою наших історичних санкцій і тарифів", - зазначив політик.

Нагадаємо, США та Німеччина поінформували про готовність вводити санкції проти Росії стільки, скільки буде потрібно.

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