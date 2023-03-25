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Ми збираємося зберігати тиск на Путіна за допомогою наших історичних санкцій, - Байден

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати та Канада висловили готовність продовжувати політику запровадження обмежень проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві.

"Ми збираємося зберігати тиск на Путіна за допомогою наших історичних санкцій і тарифів", - зазначив політик.

Водночас Байден вказав, що США та Канада продовжать забезпечувати Україну військовою підготовкою, обладнанням і гуманітарною допомогою, якої вона потребує.

Нагадаємо, США та Німеччина поінформували про готовність вводити санкції проти Росії стільки, скільки буде потрібно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден