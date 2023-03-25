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Мы собираемся сохранять давление на Путина с помощью наших исторических санкций, - Байден

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты и Канада выразили готовность продолжать политику введения ограничений против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

"Мы собираемся сохранять давление на Путина с помощью наших исторических санкций и тарифов", - отметил политик.

В то же время Байден указал, что США и Канада продолжат обеспечивать Украину военной подготовкой, оборудованием и гуманитарной помощью, в которой она нуждается.

Напомним, США и Германия проинформировали о готовности вводить санкции против России столько, сколько потребуется.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден