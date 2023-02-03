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Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Мета України на саміті з Європейським Союзом, якийвідбувся у п'ятницю, 3 лютого, досить чітка.

Про це заявив президент Володимир Зеленский, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, Україна зробить всі необхідні кроки для того, щоб якнайшвидше отримати членство ЄС.

"Наша мета абсолютно чітка: початок переговорів про членство України в Європейському Союзі. Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС", - сказав президент.

Він звернув увагу на те, що Україна досить успішно та швидко виконує програму вступу, і це має позитивний вплив на державу.

Детальніше про саміт Україна-ЄС можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС".

Загалом в уряді вважають, що наша країна може стати членом Євросоюзу протягом найближчих двох років. Тобто поточний дедлайн позначено кінцем 2024 року.

У той же час можуть з'явитися й інші умови з поправкою на російсько-українську війну. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський цього тижня заявив, що спочатку Україні необхідно допомогти здобути перемогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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