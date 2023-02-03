Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС, - Зеленський

Мета України на саміті з Європейським Союзом, якийвідбувся у п'ятницю, 3 лютого, досить чітка.
Про це заявив президент Володимир Зеленский, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За його словами, Україна зробить всі необхідні кроки для того, щоб якнайшвидше отримати членство ЄС.
"Наша мета абсолютно чітка: початок переговорів про членство України в Європейському Союзі. Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС", - сказав президент.
Він звернув увагу на те, що Україна досить успішно та швидко виконує програму вступу, і це має позитивний вплив на державу.
Детальніше про саміт Україна-ЄС можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС".
Загалом в уряді вважають, що наша країна може стати членом Євросоюзу протягом найближчих двох років. Тобто поточний дедлайн позначено кінцем 2024 року.
У той же час можуть з'явитися й інші умови з поправкою на російсько-українську війну. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський цього тижня заявив, що спочатку Україні необхідно допомогти здобути перемогу.
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