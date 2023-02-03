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Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Цель Украины на саммите с Европейским Союзом, состоявшемся в пятницу, 3 февраля, достаточно четкая.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, Украина предпримет все необходимые шаги для того, чтобы как можно быстрее получить членство в ЕС.

"Наша цель абсолютно четкая: начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС", - сказал президент.

Он обратил внимание на то, что Украина достаточно успешно и быстро выполняет программу вступления, и это оказывает положительное влияние на государство.

Детальнее о саммите Украина-ЕС можно прочитать в материале РБК-Украина "Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС".

В целом в правительстве считают, что наша страна может стать членом Евросоюза в ближайшие два года. То есть текущий дедлайн отмечен концом 2024 года.

В то же время, могут появиться и другие условия с поправкой на российско-украинскую войну. В частности, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский на этой неделе заявил, что сначала Украине необходимо помочь одержать победу.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюзСаммит Украина - ЕС