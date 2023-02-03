Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС, - Зеленский

Цель Украины на саммите с Европейским Союзом, состоявшемся в пятницу, 3 февраля, достаточно четкая.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его словам, Украина предпримет все необходимые шаги для того, чтобы как можно быстрее получить членство в ЕС.

"Наша цель абсолютно четкая: начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС", - сказал президент.

Он обратил внимание на то, что Украина достаточно успешно и быстро выполняет программу вступления, и это оказывает положительное влияние на государство.