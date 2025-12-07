UA

Ми всі програємо, якщо Путін переможе в Україні, - президент Чехії

Фото: президент Чехії Петр Павел (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Перемога Росії у війні проти України стане поразкою для усього Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Чехії Петр Павел заявив в інтервʼю The Sunday Times.

Павел порівняв нинішню поведінку Заходу з політикою умиротворення напередодні Другої світової війни.

За його словами, нещодавні заяви про таємні переговори між США та Росією, зокрема про передачу українських територій, небезпечно нагадують Мюнхенську угоду 1938 року.

"Якщо ми дозволимо Росії вийти з цього конфлікту переможцем, ми всі програємо", - наголосив чеський президент.

Він провів історичну паралель між нацистським використанням німецької меншини у Судетах та російським наративом про "захист росіян".

"Той самий наратив використовує Володимир Путін", - сказав він.

Павел упевнений, що Захід не зраджує Україну так, як колись зрадив Чехословаччину, але демонструє "небажання захищати принципи, які нібито відстоює".

Водночас Павел визнав, що після завершення війни Європа потребуватиме нового безпекового договору з Москвою - на кшталт Гельсінкських угод 1975 року. Але лише після того, як Росія визнає територіальний суверенітет усіх держав і погодиться на обмеження власної агресивної діяльності.

"Ми просто не можемо дозволити Україні програти", - наголосив він.

Підтримка України з боку Європи

Нагадуємо, у понеділок, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський вирушить до Лондона для зустрічі з європейськими лідерами - прем'єр-міністром Великої Британії Кіра Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, щоб обговорити ключові питання міжнародної координації та підтримки України.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що єдність Європи та США є критично важливою для встановлення миру між Україною і Росією, зазначивши, що між союзниками немає недовіри та необхідно продовжувати спільну роботу.

Володимир ПутінЧехіяВійна в Україні