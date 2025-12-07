RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Мы все проиграем, если Путин победит в Украине, - президент Чехии

Фото: президент Чехии Петр Павел (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Победа России в войне против Украины станет поражением для всего Запада.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью The Sunday Times.

Павел сравнил нынешнее поведение Запада с политикой умиротворения накануне Второй мировой войны.

По его словам, недавние заявления о тайных переговорах между США и Россией, в частности о передаче украинских территорий, опасно напоминают Мюнхенское соглашение 1938 года.

"Если мы позволим России выйти из этого конфликта победителем, мы все проиграем", - подчеркнул чешский президент.

Он провел историческую параллель между нацистским использованием немецкого меньшинства в Судетах и российским нарративом о "защите русских".

"Тот же нарратив использует Владимир Путин", - сказал он.

Павел уверен, что Запад не предает Украину так, как когда-то предал Чехословакию, но демонстрирует "нежелание защищать принципы, которые якобы отстаивает".

В то же время Павел признал, что после завершения войны Европа будет нуждаться в новом договоре по безопасности с Москвой - вроде Хельсинкских соглашений 1975 года. Но только после того, как Россия признает территориальный суверенитет всех государств и согласится на ограничение собственной агрессивной деятельности.

"Мы просто не можем позволить Украине проиграть", - подчеркнул он.

 

Поддержка Украины со стороны Европы

Напоминаем, в понедельник, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Лондон для встречи с европейскими лидерами - премьер-министром Великобритании Кира Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить ключевые вопросы международной координации и поддержки Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что единство Европы и США является критически важным для установления мира между Украиной и Россией, отметив, что между союзниками нет недоверия и необходимо продолжать совместную работу.

