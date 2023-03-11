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Ми всі маємо працювати разом, щоб Україна перемогла у війні, - прем'єр Фінляндії

Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (facebook com MarinSanna)
Автор: Дмитро Браславський

Україна потребує загальної твердої підтримки, тому всі мають працювати разом заради її перемоги у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, яку приводить Yle.

Вона бачить місце України як частину Європейського союзу та військового союзу НАТО.

"Українці борються за свою країну, незалежність та територіальну цілісність. Вони борються за європейські цінності, за мир, свободу, демократію, верховенство закону та права людини", - заявила Марін.

За її словами, йдеться про щось більше, ніж Україна та Європа. Вона вважає, що вся справа у міжнародному світовому порядку, заснованому на правилах.

"У нас є правила гри, яких повинні дотримуватися країни. Ми живемо не у світі, де сильніший може використовувати насильство та вторгатися на територію іншої країни", - сказала прем'єр-міністр Фінляндії.

Також вона додала, що Фінляндія, як частина спільноти країн-партнерів, могла б мати можливість допомогти Україні у зміцненні її ППО. Щодо винищувачів, то в найближчі кілька років Фінляндія отримає техніку на заміну, тому необхідно обговорити питання щодо подальшого використання списаної техніки.

Раніше Санна Марін заявляла, що Фінляндія може розпочати обговорення передачі Україні своїх винищувачів Hornet.

Пізніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо сказав, що питання передачі винищувачів Hornet для України, про можливість чого сказала премʼєр-міністр країни Санна Марін, не обговорювалося.

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