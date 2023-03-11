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Мы все должны работать вместе, чтобы Украина победила в войне, - премьер Финляндии

Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (facebook com MarinSanna)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина нуждается в общей твердой поддержке, поэтому все должны работать вместе ради ее победы в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин, которое приводит Yle.

Она видит место Украины как часть Европейского союза и военного союза НАТО.

"Украинцы борются за свою страну, независимость и территориальную целостность. Они борются за европейские ценности, мир, свободу, демократию, верховенство закона и права человека", - заявила Марин.

По ее словам, речь идет о чем-то большем, чем Украина и Европа. Она считает, что все дело в международном мировом порядке, основанном на правилах.

"У нас есть правила игры, которые должны соблюдать страны. Мы живем не в мире, где сильный может использовать насилие и вторгаться на территорию другой страны", - сказала премьер-министр Финляндии.

Также она добавила, что Финляндия как часть сообщества стран-партнеров могла бы иметь возможность помочь Украине в укреплении ее ПВО. Что касается истребителей, то в ближайшие несколько лет Финляндия получит технику на замену, поэтому необходимо обсудить вопросы дальнейшего использования списанной техники.

Ранее Санна Марин заявляла, что Финляндия может приступить к обсуждению передачи Украине своих истребителей Hornet.

Позже президент Финляндии Саули Нииностио сказал, что вопрос передачи истребителей Hornet для Украины, о возможности чего сказала премьер-министр страны Санна Марин, не обсуждался.

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