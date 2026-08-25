Українці допомогли Польщі наростити економіку: у МЗС розкрили масштаб внеску

У Польщі оцінили роль українців в економіці країни та назвали показники, які демонструють масштаб їхнього внеску у ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Польщі.

За даними польського МЗС, у 2024 році рівень зайнятості серед українців у Польщі становив 78%. У відомстві також зазначили, що внесок українців був одним із чинників, які забезпечили зростання польського ВВП на 2,7%.

У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що за цими показниками стоять не лише працевлаштування та податки, а й конкретні історії розвитку бізнесу та інновацій.

"Українці не просто знаходять притулок у Польщі - вони активно сприяють розвитку польської економіки", - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві також підкреслили тісні зв'язки між двома країнами та назвали внесок українців частиною спільного майбутнього Польщі й України.