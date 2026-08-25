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Українці допомогли Польщі наростити економіку: у МЗС розкрили масштаб внеску

19:05 25.08.2026 Вт
2 хв
Нові дані показали реальний економічний ефект від українців
aimg Марія Науменко
Українці допомогли Польщі наростити економіку: у МЗС розкрили масштаб внеску Фото: українські біженці в Польщі (Getty Images)
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У Польщі оцінили роль українців в економіці країни та назвали показники, які демонструють масштаб їхнього внеску у ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Польщі.

За даними польського МЗС, у 2024 році рівень зайнятості серед українців у Польщі становив 78%. У відомстві також зазначили, що внесок українців був одним із чинників, які забезпечили зростання польського ВВП на 2,7%.

У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що за цими показниками стоять не лише працевлаштування та податки, а й конкретні історії розвитку бізнесу та інновацій.

"Українці не просто знаходять притулок у Польщі - вони активно сприяють розвитку польської економіки", - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві також підкреслили тісні зв'язки між двома країнами та назвали внесок українців частиною спільного майбутнього Польщі й України.

Раніше Польща змінила правила надання допомоги українським біженцям. З 1 липня 2026 року безкоштовне проживання та харчування у центрах колективного розміщення залишили лише для найвразливіших категорій, зокрема людей з інвалідністю, вагітних жінок та частини пенсіонерів.

Водночас польський уряд визнав, що чинний перелік отримувачів допомоги є надто вузьким. Тому в Сеймі зареєстрували законопроєкт, який пропонує повернути пільги матерям-одиначкам, малозабезпеченим пенсіонерам та членам родин вразливих категорій. Його розгляд очікується у вересні.

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