Ми відбиваємось від капітуляції: Давидюк розповів про "ключі до миру" та роль ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін не прагне миру, а реальні важелі впливу на ситуацію знаходяться не в Україні.

Про це заявив народний депутат України Микола Давидюк в подкасті РБК-Україна " ЦЕ БАЗА ".

За його словами, заклики до швидкого настання миру всередині країни часто не мають під собою реального підґрунтя, оскільки Україна наразі бореться за те, щоб не допустити капітуляції.

"Путін не хоче миру. Але чогось ми зараз закликаємо до якоїсь невідомої сили: "Та дайте вже цей мир". У нас що тут ключі від миру лежать? Немає їх тут. Ключі від миру - Вашингтон, Москва, Пекін. Ми відбиваємось від капітуляції", - зазначив парламентар.

Він підкреслив, що міжнародна допомога та ресурси, які надають партнери, дозволяють Україні стримувати агресора ефективніше. Водночас головною і непохитною опорою країни залишаються Збройні сили України.

"Що в нас стале - це ЗСУ, які тримають національний інтерес. Єдина сила, яка сьогодні убезпечує Україну і Європу - це ЗСУ", - наголосив Давидюк.