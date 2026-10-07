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Ми відбиваємось від капітуляції: Давидюк розповів про "ключі до миру" та роль ЗСУ

14:58 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Ми відбиваємось від капітуляції: Давидюк розповів про "ключі до миру" та роль ЗСУ Фото: Микола Давидюк (facebook.com/davydiuk)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російський диктатор Володимир Путін не прагне миру, а реальні важелі впливу на ситуацію знаходяться не в Україні.

Про це заявив народний депутат України Микола Давидюк в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

За його словами, заклики до швидкого настання миру всередині країни часто не мають під собою реального підґрунтя, оскільки Україна наразі бореться за те, щоб не допустити капітуляції.

"Путін не хоче миру. Але чогось ми зараз закликаємо до якоїсь невідомої сили: "Та дайте вже цей мир". У нас що тут ключі від миру лежать? Немає їх тут. Ключі від миру - Вашингтон, Москва, Пекін. Ми відбиваємось від капітуляції", - зазначив парламентар.

Він підкреслив, що міжнародна допомога та ресурси, які надають партнери, дозволяють Україні стримувати агресора ефективніше. Водночас головною і непохитною опорою країни залишаються Збройні сили України.

"Що в нас стале - це ЗСУ, які тримають національний інтерес. Єдина сила, яка сьогодні убезпечує Україну і Європу - це ЗСУ", - наголосив Давидюк.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна РФ проти України вже скоро закінчиться, попри те, що поки немає жодних ознак завершення бойових дій.

Крім того, Індія готова повноцінно долучитися до врегулювання війни в Україні. Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Нью-Делі вже передав Москві пропозиції щодо її завершення.

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