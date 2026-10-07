Мы отбиваемся от капитуляции: Давидюк рассказал о "ключе к миру" и роли ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин не стремится к миру, а реальные рычаги влияния на ситуацию находятся не в Украине.

По его словам, призывы к быстрому наступлению мира внутри страны часто не имеют под собой реальной основы, поскольку Украина сейчас борется за то, чтобы не допустить капитуляции.

"Путин не хочет мира. Но почему-то мы сейчас призываем к какой-то неизвестной силе: "Да дайте уже этот мир". У нас что здесь ключи от мира лежат? Нет их здесь. Ключи от мира - Вашингтон, Москва, Пекин. Мы отбиваемся от капитуляции", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что международная помощь и ресурсы, которые предоставляют партнеры, позволяют Украине сдерживать агрессора эффективнее. В то же время, главной и непоколебимой опорой страны остаются Вооруженные силы Украины.

"Что у нас стабильное - это ВСУ, которые держат национальный интерес. Единственная сила, которая сегодня обеспечивает Украину и Европу - это ВСУ", - подчеркнул Давидюк.