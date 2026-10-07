Мы отбиваемся от капитуляции: Давидюк рассказал о "ключе к миру" и роли ВСУ
Российский диктатор Владимир Путин не стремится к миру, а реальные рычаги влияния на ситуацию находятся не в Украине.
Об этом заявил народный депутат Украины Николай Давидюк в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА".
По его словам, призывы к быстрому наступлению мира внутри страны часто не имеют под собой реальной основы, поскольку Украина сейчас борется за то, чтобы не допустить капитуляции.
"Путин не хочет мира. Но почему-то мы сейчас призываем к какой-то неизвестной силе: "Да дайте уже этот мир". У нас что здесь ключи от мира лежат? Нет их здесь. Ключи от мира - Вашингтон, Москва, Пекин. Мы отбиваемся от капитуляции", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что международная помощь и ресурсы, которые предоставляют партнеры, позволяют Украине сдерживать агрессора эффективнее. В то же время, главной и непоколебимой опорой страны остаются Вооруженные силы Украины.
"Что у нас стабильное - это ВСУ, которые держат национальный интерес. Единственная сила, которая сегодня обеспечивает Украину и Европу - это ВСУ", - подчеркнул Давидюк.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что война РФ против Украины уже скоро закончится, несмотря на то, что пока нет никаких признаков завершения боевых действий.
Кроме того, Индия готова полноценно приобщиться к урегулированию войны в Украине. Спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что Нью-Дели уже передал Москве предложения по ее завершению.