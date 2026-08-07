"Ми тримаємо їх за горло". Бессент прогнозує швидку угоду США з Іраном

США незабаром підпишуть угоду з Іраном

За словами Бессента, домовленість може бути досягнута протягом одного-двох днів.

Він також повторив твердження президента Дональда Трампа про знищення іранської авіації та флоту під час військової операції США та Ізраїлю. Іран опинився під сильним економічним тиском, впевнений міністр.

"Ми тримаємо їх за горло. Вони мають 150-180% продовольчої інфляції, вони не можуть утримувати війська", - каже Бессент.

Надії на домовленості з Іраном

У червні США та Іран погодили меморандум з 60-денним перемир'ям, протягом якого сторони мали узгодити параметри мирної угоди. На початку липня бойові дії відновилися та тривали до кінця місяця.

Наприкінці липня Трамп відклав удари по енергетичній інфраструктурі Ірану і заявив про поновлення переговорів.

Раніше РБК-Україна писало, що запропонована угода між Іраном та Оманом надасть Тегерану контроль над суднами, що входять до Перської затоки через Ормузьку протоку.